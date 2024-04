Wyspa Runfest.To będzie pierwsze takie wydarzenie w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, PLAKATY

Biegi, w tym dzieci na wózkach oraz konkurencje dla osób niepełnosprawnych to kilka z elementów, jakie złożą się charytatywne wydarzenie sportowe "Wyspa Runfest Aktywna Zduńska Wola", jakie zaplanowane jest na 26 maja nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli. Jego organizatorem jest Fundacja Pomocy Dzieciom Wyspa, która prowadzi w Zduńskiej Woli Centrum Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Pragniemy stworzyć inspirujące środowisko wzajemnego wsparcia poprzez integrację. Niech niepełnosprawność nie będzie pretekstem do zaniechania aktywności fizycznej wśród dzieci! Wręcz przeciwnie - niech to będzie pretekst, by mogły odkryć własną wyjątkowość i potęgę, którą w sobie posiadają! Bez względu na rodzaj niepełnosprawności, każde dziecko może znaleźć formę sportu, która dostarczy mu radości i poczucia spełnienia - podkreśla Piotr Zieliński, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom WYSPA.