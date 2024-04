Quadball zawita do Zduńskiej Woli z rozmachem. Będzie ogólnopolski turniej ZDJĘCIA

Quadball to koedukacyjna dyscyplina sportu, stanowiąca połączenie piłki ręcznej, rugby oraz zbijaka. Sport ten początkowo funkcjonował pod nazwą „Qudditch” i powstał już w 2005 r. w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj w quadball grają tysiące osób zarejestrowanych w ponad 600 drużynach w ponad 40 krajach świata.

Zasady quadballa nawiązują do qiudditcha - gry z uniwersum Harry'ego Pottera.

Drużyna w quadballu słada się z 21 zawodniczek i zawodników. Na placu gry przebywać może siedmiu zawodników z jednego zespołu, którzy rozstawieni są na czterech pozycjach:

Ścigający i obrońcy grają kaflem, starając się przerzucić go przez jedną z trzech pętli przeciwnika. Broniący ścigający oraz obrońca starają się przejąć kontrolę nad kaflem poprzez przecinanie podań i taklowanie zawodników. Zdobycie gola warte jest 10 punktów. Na boisku znajduje się trzech ścigających i jeden obrońca.

Szukający wchodzi na boisku po tym, jak pojawi się na nim Złoty Znicz. Zadaniem szukającego jest złapanie Znicza, zanim uda się to szukającemu przeciwnej drużyny. Złapanie Znicza warte jest 30 punktów i w zależności od obecnej punktacji kończy mecz bądź prowadzi do rozpoczęcia dogrywki. Na boisku znajduje się jeden szukający. Gra toczy się do momentu zakończenia dogrywki lub złapania złotego znicza.