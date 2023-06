Błyski i mrok Lilianny Słaby w Bibliotece Pedagogicznej w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Wakacyjna wystawa w bibiotece

Lilianna Słaby podkreślam, że jej inspiracją są głównie emocje, schematy zachowań, wewnętrzne rany, czyli to, co ukryte gdzieś głęboko w każdym z nas, to, co niedostrzegalne gołym okiem.

Gdy tworzę, daję upust wszelkim emocjom. Nie stawiam sobie ograniczeń formalnych i działam intuicyjnie. Tworzenie towarzyszy mi od dziecka. Sztuka jest nieodłącznym elementem mojego życia. Bez wątpienia to droga, którą pragnę podążać. Nie zamierzam ograniczać się jednak tylko do rysunku i malarstwa. Jestem otwarta na poznawanie innych form wyrazu artystycznego. Uważam, że każdy środek przekazu i wyrazu ma znaczenie”

Lilianna Słaby prezentowała swoje prace z powodzeniem na konkursach o zasięgu krajowuym i międzynarodowym.