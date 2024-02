Dni Zduńskiej Woli w połowie czerwca. Gwiazdą będzie zespół Red Box ZDJĘCIA

To już pewne. Legendarna grupa Red Box wystąpi w Zduńskiej Woli. Miejski Dom Kultury Ratusz informuje, że ten brytyjski zespół będzie jedną z gwiazd tegorocznych Dni Zduńskiej Woli, 15 czerwca:

Red Box to legendarna londyńska grupa, która powstała w na początku lat 80. Nazwa zespołu wzięła się od czerwonego pudełka w którym dostarczono mikrofon.

Red Box to przede wszystkim przedsięwzięcie wokalisty i autora piosenek Simona Toulsona-Clarke'a.

Grupa wiele razy podbiła światowe listy przebojów w tym UK Top Ten, m.in. takimi utworami „Lean on Me”, „Chenko” oraz „For America”. Grupa może się pochwalić sprzedanymi w milionowych nakładach płyt „The Circle and the Square” (1985) oraz „Motive” (1990).

Red Box reaktywował się po blisko 20-letniej przerwie przed 10 laty. Nagrał wówczas m.in. "Ho, ho" czy "Starwalker".