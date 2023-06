Dworzec kolejowy w Zduńskiej Woli Karsznicach odzyskuje blask. Trwa remont ZDJĘCIA

Budynek stacji jest zamknięty od 2005 roku. Nie ma poczekalni ani kasy. W budynku są biura przewoźnika – firmy Lotos Kolej.

O przywrócenie połączeń pasażerskich do Karsznic i przywrócenie dworcowi poprzedniej rangi ważnej stacji przesiadkowej, co jakiś czas wnioskują kolejowi emeryci i mieszkańcy osiedla. Do tej pory jednak przewoźnicy kolejowi nie byli zainteresowani kursami pociągów na trasach do Bydgoszczy czy do Herbów Nowych i Tarnowskich Gór - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola