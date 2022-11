Dzień w piżamie i klapkach w szkole w Wojsławicach ZDJĘCIA Włodzimierz Rychliński

W szkole czują się jak w domu. Mowa o uczniach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Udowodnili to, kiedy część z nich przyszła do szkoły w piżamach i klapkach. Można stwierdzić, że była to prawdziwa rewia nocnej mody. Uczniowie pokazali, że mają do siebie dystans i potrafią się znakomicie bawić, nawet w piżamach i klapkach.