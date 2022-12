Świąteczny koncert dzieci „Świeć gwiazdeczko świeć…” w Zduńskiej Woli

Koncert „Świeć gwiazdeczko świeć…” w Zduńskiej Woli

Koncerty pod nazwą „Świeć gwiazdeczko świeć…” już na stałe wpisały się w kalendarz artystycznych wydarzeń przygotowywanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Na pięterku w Zduńskiej Woli. Odbywają się od wielu lat. Zawsze przyciągają liczną publiczność. Trudno się temu dziwić, bo te widowiska wpisują się w bożonarodzeniową atmosferą i stanowią okazję do chwili wytchnienia podczas świątecznych przygotowań.

Najmłodsi w świątecznym repertuarze

To także znakomita okazja dla rodziców, dziadków do zobaczenia swoich pociech w występach na żywo. W wielu przypadkach są to sceniczne debiuty dzieci. Najmłodsi, którzy wystąpili podczas pierwszego z tegorocznych koncertów rozpoczęli swoją przygodę ze śpiewem, tańcem zaledwie trzy miesiące temu. Nie zabrakło oczywiście wykonawców mających na swoim koncie liczne sukcesy. Wśród nich był m.in. 10-letni Natan Gryga, zwycięzca wielu krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali.