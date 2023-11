Fotografie młodych i zdolnych w Kawiarni Literackiej w Ratuszu w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Autorzy fotografii

Najbardziej kocham w swojej pasji to, że mogę odwzorowywać piękne emocje, barwy świata i cudowne chwile, właśnie w moim obiektywie. Lubię żywe kolory i mocne kontrasty. Fotografia wzbudza we mnie wewnętrzny spokój i harmonię, ale także otwiera mnie na świat i dodaje sił. Spacery z aparatem w dłoni oraz praca z modelami sprawiają mi przyjemność i szczęście. Wystawa w Kawiarni Literackiej, to pierwszy etap w moim życiu, w którym mam okazję podzielić się z innymi swoją twórczością – podkreśla Faustyna Urbaniak.

Uczennica ,,Mechanika” od ponad roku fotografuje bardziej profesjonalnie. Ma swój sprzęt i większe możliwości do rozwoju, co nie oznacza, że wcześniej w życiu nie towarzyszyła jej ta pasja. Już jako dziecko miała zabawkowy aparat i właśnie tą zabawką zrobiła swoje pierwsze ujęcia. Dzięki szkole miała większy kontakt z fotografią np. podczas zajęć i praktyk zawodowych. Dzięki bardzo dobrej kadrze nauczycieli w technikum uwierzyła w siebie. Zobaczyła, że to, jak będzie wyglądała jej przyszłość, zależy tylko i wyłącznie od niej samej i jej pracy.

Wiktor Matusiak jest dziewiętnastoletnim fotografem. Pasjonuje się fotografią od czternastego roku życia. Uczęszcza do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli, do klasy o kierunku technik logistyk.

Swoje pierwsze zdjęcia wykonał aparatem marki Nikon za 300 zł. Aparat ten nie oferował za wiele. Jednak szybko pokazał, że fotografia to jest coś, co chce robić w życiu.

Na początku swojej drogi fotografował wszystko. Głównie skupia się jednak na fotografii motoryzacyjnej. Otwarty jest również na inne dziedziny, takie jak portrety czy krajobrazy.