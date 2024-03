Jak wykorzystać przestrzeń dworca? Tego dotyczyło spotkanie z mieszkańcami Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Jakie działania kulturalne mogłyby się odbywać na dworcu kolejowym w Zduńskiej Woli? Co w większym stopniu wpłynęłoby na integrację mieszkańców z wykorzystaniem dworca PKP? Gdyby mógł Pan/Pani zmienić coś na dworcu PKP i w jego obrębie, to co by to było? Między innymi takie pytania zadane zostały w formie ankiety zduńskowolanom, którzy dotarli na spotkanie na dworcu. Każdy mógł napisać, jaką ma propozycję na wykorzystanie dworcowej przestrzeni lub jaką imprezę lub wydarzenie warto byłoby zorganizować.

Podczas spotkania w formule open spice każdy mógł podzielić się swoimi historiami dotyczącymi podróżowaniem koleją albo związanymi ze zduńskowolskim dworcem.

To spotkanie zorganizowaliśmy po to, żeby wspólnie z mieszkańcami chcemy zastanowić się nad zmianą funkcjonalności tego odrestaurowanego miejsca i nadanie tej przestrzeni nowej, dodatkowej funkcji – społecznej. Od kilku tygodni pracujemy nad projektem, który nazwaliśmy ,,Wszystko po kolei”. Czasy się zmieniają, mamy nową rzeczywistość i uważamy, że to mieszkańcy powinni zdecydować, jak te przestrzenie zostaną zorganizowane – uważa Paweł Perdek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

O wynikach ankiet oraz pomysłach mieszkańców poinformujemy niedługo.