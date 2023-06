Jakub Lemberg został odznaczony Medalem „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”. Uroczystość miała międzynarodowy charakter ZDJĘCIA

Jakub Lemberg został odznaczony Medalem „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”

Jakub Lemberg

Doktor Jakub Lemberg w 1926 roku osiadł w Zduńskiej Woli, gdzie przybył na praktykę lekarską po studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Był także członkiem Komisji Elektrycznej w Radzie Miasta Zduńska Wola czynnie działającym na rzecz miasta i jego mieszkańców.

W 1938 roku został utworzony w Zduńskiej Woli Komitet Samopomocy Żydowskiej, w skład którego wszedł m.in. dr Lemberg. Należał też do Ogólnej Organizacji Syjonistycznej.

W grudniu 1939 roku otrzymał dla siebie i swojej rodziny pozwolenie na wyjazd do Palestyny. Postanowił jednak zostać w Zduńskiej Woli i zaopiekować się społecznością żydowską miasta, która późną wiosną 1940 roku została uwięziona w getcie. Pełnił w nim funkcję przełożonego Starszeństwa Żydów. Utrzymywał kontakty z polskimi kolejarzami. To od nich otrzymał informację o planowanej likwidacji getta oraz o transportach do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Po uzyskaniu zgody na wydzierżawienie obszarów położonych na granicy getta przy ulicy Ogrodowej zorganizował farmę rolniczą, która miała na celu dostarczanie żywności ludzi uwięzionych w getcie. Uprawiano tam warzywa i hodowano kozy. Farma obejmowała obszarem ok. 20 mórg ziemi. Pełniła również rolę „kursu przygotowawczego” do przyszłego życia w Palestynie. Na farmie pracowało ok. 50 osób w wieku 17 – 21 lat.

Gdy w roku 1942 r. rozpoczęła się likwidacja zduńskowolskiego getta okupanci zażądali od Lemberga przygotowania listy 10 osób do powieszenia: