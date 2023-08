Jechała oplem za szybko, skończyła w rowie. Policja apeluje o rozwagę ZDJĘCIA

Do kolizji doszło dzisiaj, 24 sierpnia, o godz. 7:20, 24 sierpnia 2023 roku, w Karsznicach, na łączniku w stronę trasy S8. Policja informuje, że kierująca samochodem marki Opel, 22-latka, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem, a następnie wjechała do przydrożnego rowu. Uderzyła w latarnię. Kierującej było ciężko wyjść z pojazdu. Nie wymagała jednak hospitalizacji. Była trzeźwa. Została ukarana mandatem.

Poranny pośpiech oraz zbyt mała koncentracja na drodze, mogą doprowadzić do stresu związanego z kolizją. Na drodze zawsze należy uwzględnić także stan nawierzchni (np. dziury, wyboje), natężenie ruchu, w tym również pieszych, a nawet oślepiające słońce. Każdy element zagrożenia, połączony z małym doświadczeniem lub złym samopoczuciem kierowcy, może doprowadzić do wypadku lub kolizji.

Apelujemy do wszystkich osób kierujących pojazdami, jak również pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, o uważną jazdę, stosowanie się do znaków drogowych, a przede wszystkim o nie wsiadanie za kierownicę po wypiciu alkoholu - podkreśla sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji