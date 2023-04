Jeden pijany kierowca wjechał w kapliczkę, drugi jechał... karawanem. Prawdziwa plaga na drogach w powiecie zduńskowolskim. ZDJĘCIA

Do pierwszego ze zdarzeń – jak informuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli - doszło w Zapolicach. 34-letni mieszkaniec tej gminy jechał nissanem. Zbliżając się do skrzyżowania ulic Głównej i Sieradzkiej, nie zapanował nad pojazdem, zjechał na chodnik i uderzył w ogrodzenie przydrożnej kapliczki. Obecna na miejscu mieszkanka miejscowości widząc zdarzenie, podbiegła do kierowcy i zabrała mu kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę. Policjanci skontrolowali stan trzeźwości 34-latka i okazało się, że miał 1,74 promila alkoholu w organizmie. Oprócz sądowej kary finansowej, musi liczyć się też z kosztami naprawy zniszczeń.