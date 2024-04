Motocykliści Zduńska Wola oficjalnie pożegnali zimę i przywitali wiosnę ZDJĘCIA

Już sądziliśmy, że wszystkie zostały wyłapane, spalone i wrzucone do wody by spłynęły do morza. A tu masz! Jedna z nich ukryła się w garażu i nie dawała nam spokoju przymrozkami, zimnym deszczem i czasem śniegiem. Ale dorwaliśmy ją i zgodnie z tradycją skończyła jak inne. A później, po tej egzekucji, upiornie niemal, zaczęliśmy świętować i witać się z wiosną nad naszą piękną Kępiną. Chyba zatem sezon motocyklowy możemy uznać za otwarty - relacjonują Motocykliści Zduńska Wola na portalu społecznościowym.

Topienie Marzanny to staropolski zwyczaj obchodzony na przełomie zimy i wiosny, mający symbolizować pożegnanie zimy i powitanie wiosny. Marzanna, w postaci kukły lub figurki, reprezentuje zimę i wszelkie zło, które trzeba odpędzić. Zazwyczaj odbywa się to przez wrzucenie Marzanny do wody, rzeki lub jeziora, czasem także przez spalenie. To symboliczne pożegnanie z zimą i przywitanie wiosny przyciąga tłumy ludzi, którzy biorą udział w tej tradycji, ciesząc się z nadchodzącego ciepła i nowego początku.