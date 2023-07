Kompleks Zduńska Woda już otwarty po przerwie technicznej. Pierwsi pływacy byli już o 6 rano! ZDJĘCIA

Na pływalni podczas wymaganej przepisami przerwy technologicznej przeprowadzano konserwację, a wodę z opróżnionych na ten czas niecek mieszkańcy mogli pobierać bezpłatnie i przeznaczyć na przykład do podlewania swoich ogródków .O TEJ AKCJI TUTAJ .

Zduńska Woda zaprasza po przerwie

Jest czynny w dni powszednie od godz. 6 do godz. 22. W weekendy od godz. 8 do godz. 22.

Już o godz. 6 powitaliśmy dziś pierwszych gości po przerwie technologicznej. Od tej godziny czynny jest basen sportowy. Do strefy rekreacyjnej zapraszamy od godz. 10. W saunach można odpoczywać od godz. 15. - informują pracownicy Zduńskiej Wody

W kompleksie można korzystać z basenu sportowego o wymiarach 25 na 16 metrów, a także z mniejszego basenu o wymiarach 6 na 12, 5 metra, w którym zaprojektowano ruchome dno. To pozwala na wielofunkcyjne użytkowanie – naukę pływania dla różnych grup wiekowych, zajęcia rehabilitacyjne, treningi itp. W pobliżu niecki rekreacyjnej umieszczono baseny z hydromasażem oraz miejsca wypoczynku na leżakach. Niecka rekreacyjna ma wiele atrakcji: tzw. dziką rzekę, grotę sztucznej fali, dysze z masażami i gejzer powietrzny. Jest również obszar dla dzieci i strefa saunowa.

Baseny rekreacyjne w „Zduńskiej Wodzie” są czynne od godz. 10 do godz. 22 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 8 do godz. 22 w weekendy.

Strefa saun w aquaparku jest czynna w godz. 15 – 22 w dni powszednie oraz od godz. 11 do godz. 22 w weekendy.

Cennik jest dostępny w galerii zdjęć