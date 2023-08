Kompleks Zduńska Woda z rekordową frekwencją ZDJĘCIA

Rekordowe zainteresowanie odwiedzających odnotował w miniony weekend zduńskowolski kryty basen. Kompleks Zduńska Woda odwiedziły tylko w minioną sobotę i niedzielę 1673 osoby. W niedzielę na baseny wybrało się 1009 osób.

Kryta pływalnia w Zduńskiej Woli cieszyła się ogromnym powodzeniem od początku sierpnia. Według danych „Zduńskiej Wody” od początku sierpnia było 4446 odwiedzających, natomiast od początku roku 114 680.

„Zduńska Woda” to kompleks krytych basenów, który funkcjonuje przy ul. T. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli już trzeci rok. Atrakcje jakie oferuje, to nie tylko kąpiele w niecce sportowej i rekreacyjnej, ale także strefa saun czy jacuzzi. Zduńska Woda to jedyny tak nowoczesny kompleks basenowy w Zduńskiej Woli i okolicach. O jego popularności może świadczyć fakt, że od początku działalności do teraz sprzedanych zostało ponad 330 tys. biletów.