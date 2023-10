Koncert absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli z okazji 50-lecia ZDJĘCIA

"Co słychać u absolwentów" - na koncert pod takim tytułem zaprosiła Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli do Ośrodka św. Maksymiliana.

Był to jeden z cykli koncertów z okazji jubileuszu 50-lecia zduńskowolskiej szkoły muzycznej.

Wystąpili absolwenci tej artystycznej szkoły, którzy mają na koncie spore sukcesy. Wśród nich także obecnych nauczycieli PSM.

Można było zobaczyć i usłyszeć:

Weronikę Galowicz i Gabrielę Woźniak, które zaśpiewały duet Marceliny i Zuzanny z I aktu opery "Wesele Figara" przy akompaniamencie na fortepianie Katarzyny Antoniak-Kropat

Radosława Kępę, który wykonał arię Leporella z I aktu opery "Don Giovanni" przy akompaniamencie na fortepianie Katarzyny Antoniak-Kropat

altowiolistów Roksanę Stasiakiewicz i Michała Tomskiego z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego w składzie: Małgorzata Mazurek, Jolanta Janczak, Dorota Stanisławska i Łukasz Jakubowski oraz Przemysława Rybaka na fortepianie, którzy wykonali Koncert G-dur na 2 altówki G. Telemanna

Natalię Wojtasik, która zaśpiewała " Good-bye" F. Tostiego i G.J. Whyte'a przy akompaniamencie na fortepianie Katarzyny Antoniak-Kropat oraz "Part of your world" z "Małej syrenki" M. Menkena i H. Ashmana przy akompaniamencie na fortepianie Przemysława Rybaka

Weronikę Galowicz, która zaśpiewała pieść "Z nowa wiosną" M. Karłowicza przy akompaniamencie na fortepianie Katarzyny Antoniak-Kropat

Paulinę Gocałek, która zaśpiewała "Cudne oczy" W. Friemanna oraz arię Magdy z opery "Chi il bel sognodi Doretta" G. Pucciniego przy akompaniamencie na fortepianie Katarzyny Antoniak-Kropat

Bartosza Manieckiego i Ewę Wlazło, którzy zagrali na fortepianie na 4 ręce utwór z cyklu "Poligrajki" M. Mołodyńskiej - Wheeler

Zofię Janczak, która zaśpiewała walc "Parla" L. Arditiego oraz "Arię ze śmiechem" z opereytki "La perichola" J. Offenbacha przy akompaniamencie na fortepianie Katarzyny Antoniak-Kropat

Gabrielę Woźniak, która zaśpiewała "La tarantula e un bicho mu malo" G. Gimeneza przy akompaniamencie na fortepianie Katarzyny Antoniak-Kropat oraz "Zero" z musicalu "A Chorus line" M. Hamlischa przy akompaniamencie na fortepianie Przemysława Rybaka

Małgorzatę Mroziak i Dawida Kosińskiego, którzy wykonali duet fletowo-akordeonowy "Night club 1960" A. Piazzolli

Martę Danielewską i Radosława Kępę, którzy wykonali duet Goudy i Tewiego " To świt to zmrok" ze "Skrzypka na dachu"J. Bocka przy akompaniamencie na fortepianie Katarzyny Antoniak-Kropat

Piorea Lasoty, który zagrał na skrzypcach "Grand caprice"

Paulinę Kopciuch, która wykonała własną piosenkę "A gdyby tak" przy akompaniamencie na fortepianie Wojciecha Jagiełły

Piotra Lasoty, Gabrieli Augustyniak i Jana Szczepanika, którzy na skrzypach, wiolonczeli i fortepianie wykonali "Czardasza" V. Montiego