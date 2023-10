Szkoła muzyczna w Zduńskiej Woli kończy 50 lat! Obchody jubileuszu potrwają przez tydzień. Przypominamy, jak było ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Obchody 50-lecia szkoły muzycznej - program

Trochę historii

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia powstała w 1973 roku, na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki powstała w Zduńskiej Woli . Dyrektorem szkoły został jej założyciel Jan Bizoń. Placówką kierował przez 45 lat, do końca roku szkolnego 2018. Jego następczynią została Daria Jabłońska, absolwentka PSM I i II stopnia, która jest dyrektorem szkoły muzycznej do dziś.

W pierwszym roku istnienia w szkole było 131 uczniów, a po 5 latach liczba ta się podwoiła. Od początku zajęcia były prowadzone w następujących specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, puzon, gitara, śpiew solowy. Kolejne lata przyniosły otwarcie klas: altówki, saksofonu, waltorni, perkusji. Dynamiczny rozwój szkoły spowodował, że już w 5 lat od chwili powstania została przekształcona w Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia. W szkole II stopnia utworzono 3 wydziały: instrumentalny, wokalny, wychowania muzycznego (do 1983 roku), a w 2 lata później również wydział rytmiki.

Budynek, w którym do dzisiaj funkcjonuje szkoła, nie jest jej własnością, a warunki pracy w pierwszych latach były bardzo trudne. Fatalny stan techniczny (zagrzybione piwnice, stara instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe) w połączeniu z układem pomieszczeń zupełnie nie odpowiadającym potrzebom szkoły muzycznej, spowodowały konieczność modernizacji i remontów. W wyniku tych działań znacznie zwiększono liczbę klas, powstała sala kameralna na 80 osób i sala rytmiki, zostało zainstalowane centralne ogrzewania.

Szkoła zaczynała ze skromnym instrumentarium, które z roku na rok jednak się powiększało. Z roku na rok wzrasta liczba siedmiolatków przyjmowanych do klasy fletu i klarnetu dzięki zaopatrzeniu szkoły w odpowiednie instrumenty (jupitery i dixie). Poprawa warunków pracy szła w parze z coraz lepszymi wynikami nauczania. Pomimo ograniczenia naboru, spowodowanego niedostatkami finansowymi, została znacznie zmniejszona rotacja uczniów. O wynikach świadczą zarówno sukcesy na przeglądach i konkursach, jak i fakt, że zdecydowana większość absolwentów kontynuuje naukę w niemal wszystkich uczelniach krajowych, a niektórzy w zagranicznych.