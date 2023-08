Konfederacja przedstawiła w Zduńskiej Woli zduńskowolskich kandydatów do Parlamentu ZDJĘCIA

Kandydaci do Parlamentu RP z Konfederacji i ich współpracownicy rozpoczęli oficjalnie dzisiaj, 22 sierpnia kampanię wyborczą.

Przed zduńskowolskim Ratuszem oficjalnie przedstawili się kandydaci Konfederacji do Parlamentu z okręgu nr 11.

Okręg wyborczy nr 11 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje m.in. obszar powiatów zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, pabianickiego, poddębickiego i wieluńskiego.

Kandydaci do Parlamentu RP to:

Andrzej Rosołowski , 42-letni zduńskowolski przedsiębiorca, wiceprezes stowarzyszenia Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna. Do Sejmu startuje z miejsca 11. z listy Konfederacji

Zduńskowolscy kandydaci podkreślali, że ważne jest wspieranie przedsiębiorców, szczególnie prowadzących średnie, małe i mikro firmy oraz jak najłagodniejsza wobec mieszkańców polityka podatkowa:

