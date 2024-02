Konkurs "Pudełko moich marzeń" już po raz 25. Można nadsyłać prace ZDJĘCIA, PLAKAT

XXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki „Pudełko moich marzeń” to propozycja dla osób wieku od 6 do 19 lat.

Prace plastyczne będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat i 16-19 lat. Można je wykonać w dowolnej technice. Mogą to być m.in. rysunki, grafiki, kolaże czy obrazy w formacie maksymalnie A3. Nie będą przyjmowane prace przestrzenne.

Ci, którzy zdecydują się wziąć udział w części literackiej konkursu muszą zgłosić własne, dotychczas nie publikowane teksty. W kategorii proza , praca powinna liczyć nie więcej niż 5 stron maszynopisu , a w kategorii poezja można dostarczyć dwa utwory.

Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisana przez rodzica kartę konkursową. Można ją znaleźć tutaj: karta zgłoszeniowa

Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości 26 lutego na stronie internetowej www.pcksr.pl oraz oraz fanpage’u facebookowym https://www.facebook.com/pcksr.zdunskawola

Także tam pojawi się informacja o terminie wręczenia nagród i otwarciu pokonkursowej wystawy.

Co roku uroczyste wręczenie nagród jest sporym wydarzeniem ponieważ towarzyszy mu spotkanie ze znaną związaną ze Zduńską Wolą i powiatem zduńskowolskim osobą. W minionych latach gośćmi specjalnymi "Pudełka moich marzeń byli m.in. Michał Wiśniewski, Agata Biernat czy Antoni Krajewski.

