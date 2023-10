Kwiaty i znicze przy starym cmentarzu w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, CENY

Kwiaty i znicze przy cmentarzu. Jakie ceny?

Ceny żywych kwiatów w donicach do dekoracji grobów w tym roku są porównywalne do ubiegłorocznych.

To już wieloletnia tradycja, że przy starym cmentarzu, w pasażu Rajczaka w Zduńskiej Woli można przed Wszystkimi Świętymi zaopatrzyć się w kwiaty, znicze i wiązanki. Dzisiaj, 31 października handel w pasażu Rajczaka trwa w najlepsze. Jest w czym wybierać. Wśród handlujących kwiatami są ogrodnicy, hodowcy chryzantem oraz kwiaciarze. Niektórzy do Zduńskiej Woli przyjechali z sąsiednich gmin, m.in. z gmin Zduńska Wola i Szadek ale są też tacy, którzy dotarli zza Sieradza czy Łasku i okolic.

Stoiska handlowe w pasażu Rajczaka powinny być dostępne dzisiaj, 31 października do zmroku. Jutro, 1 listopada handlowcy rozstawią stoiska ok. godz. 7 i także będą do zmroku. Handlowcy zapowiadają, że wbrew panującemu przekonaniu, 1 listopada, ceny nie będą niższe niż dzisiaj.

Przypomnijmy, że w sąsiedztwie starego cmentarza funkcjonują stałe punkty sprzedaży kwiatów i zniczy: przy wejściu od ul. Cichej oraz w pawilonie przy ul. Łaskiej. Ponadto w kilku punktach nekropolii ustawione są automaty z wkładami do zniczy.