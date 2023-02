Marcel Jarosławski ze Zduńskiej Woli sędzią międzynarodowym Światowej Federacji Paralekkoatletycznej

Jak informuje Polski Związek Lekkiej Atletyki, 10 lutego 2023 r. Światowa Federacja Paralekkoatletyczna poinformowała, że polski kandydat do stopnia sędziego międzynarodowego Marcel Jarosławski został włączony do panelu międzynarodowych obserwatorów technicznych na okres czterech lat, od 2023 do 2026 r.

Marcel Jarosławski jest ze Zduńskiej Woli. Działa w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start“. Jest jego członkiem zarządu. Dwukrotnie zdobywał nagrodę Goodman, między innymi za organizację zawodów dla niepełnosprawnych sportowców.