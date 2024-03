Rowerowa Stolica Polski 2024. Będzie można kręcić kilometry dla Zduńskiej Woli. Rusza oficjalny trening ZDJĘCIA

Kręcić kilometry dla Zduńskiej Woli mieszkańcy będą mogli przez cały czerwiec. W tegorocznej edycji konkursu o tytuł Rowerowej Stolicy Polski udział weźmie kilkadziesiąt miast z całej Polski. Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny – jak informuje miasto Zduńska Wola - startuje oficjalny trening Rowerowej Stolicy Polski 2023. Od 21 marca do 21 maja mieszkańcy mogą kręcić kilometry dla Zduńskiej Woli i sprawdzić swoją formę przed czerwcową rywalizacją.

Jak wziąć udział w treningu i rywalizacji dla Zduńskiej Woli?

By dołączyć do Treningu do Rowerowej Stolicy Polski 2024 trzeba skorzystać z aplikacji Aktywne Miasta. Aplikacja jest bezpłatna. Trzeba ją pobrać i zaakceptować regulamin. Następnie trzeba dokonać rejestracji uczestnika. Potem w zakładce „Rywalizacje” znaleźć Trening Rowerowej Stolicy Polski 2024 i z rozwijanej listy wybrać Zduńską Wolę.