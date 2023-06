Zduńskowolanie kręcili kilometry dla miasta podczas rajdu Rowerowa stolica Polski – Zduńska Wola ZDJĘCIA

Ponad 80 uczestników stawiło się dziś na start w różnym wieku począwszy od maluchów którzy dzielnie pokonywali trasę do już nieco starszych uczestników . Piękna pogoda, dużo uśmiechu, to super wykorzystany czas wolny ,a walory krajoznawcze i historyczne w pełnej krasie dodały atut temu rajdowi - informuje organizator rajdu, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Zduńskowolanie kręcili kilometry dla miasta podczas rajdu Rowerowa stolica Polski – Zduńska Wola

Do wyboru były dwie trasy: krótsza dwudziestokilometrowa i dłuższa na czterdzieści kilometrów. Swoje grupy na wycieczkę po okolicy poprowadzili Edward Bąk oraz Grzegorz Turkiewicz. Rajd dojechał między innymi do Strońska, gdzie o walkach nad Wartą we wrześniu 1939 roku oraz o linii umocnień polskiej obrony opowiadał Paweł Perdek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Kilometry dla Zduńskiej Woli kręcił podczas rajdu także prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.

Rajd zakończono na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogniskiem z kiełbaskami.