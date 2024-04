Młode tenisowe talenty rozegrały turniej w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Wyniki:

Kategoria do 14 lat - turniej gry podwójnej - 5 par:

Margo Roland (TUKS Zduńska Wola) / Małgorzata Sobańska (SKT Sieradz)

Piłka zielona - rocznik 2013 i młodsi (łącznie 10 uczestników - chłopcy i dziewczyny):

Łucja Michałowska (TUKS Zduńska Wola)

Piłka pomarańczowa - rocznik 2014 i młodsi (łącznie 8 uczestników - chłopcy i dziewczynki oddzielnie):

Dziewczynki - Antonina Ratajczyk (TUKS Zduńska Wola)

Chłopcy - Aleksander Gruchot (TUKS Zduńska Wola)

Piłka czerwona - roczniki 2016 i młodsi - 4 dziewczynki i 5 chłopców grało oddzielne bez klasyfikacji

Organizacją turnieju zajął się Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy Zduńska Wola. Zorganizowano gp w ramach projektu "Zduńska Wola rozwija tenisowe talenty", jaki uzyskał 235 głosów w kategorii wydarzeń Budżetu Obywatelskiego 2024.

Projekt ten obejmuje realizację zadań mających na celu stworzenie przestrzeni do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia rozgrywek sportowych. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat rywalizować będą w różnych kategoriach wiekowych, dopasowanych do ich umiejętności tenisowych oraz sprawności fizycznej. Turniej tenisowy jest także idealną okazją dla zawodników trenujących w zduńskowolskich klubach tenisowych, do współzawodnictwa ze swoimi rówieśnikami oraz zaprezentowania swoich umiejętności. Elementy składowe projektu obejmują zakup nagród, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia turnieju oraz organizację, przez co rozumie się m.in.: sędziowanie meczów oraz czuwanie nad bezpieczeństwem zawodników.