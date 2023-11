Miasto odnowiło mogiłę nieznanych żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku ZDJĘCIA

Zbiorowy grób nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku, który znajduje się na starym cmentarzu przy ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli został odnowiony przez miasto. Jego wyremontowanie kosztowało ponad 23 tys. zł, z czego 18 tys. zł to fundusze, jakie zduńskowolski samorząd pozyskał z budżetu państwa. Renowację nagrobka wykonała firma Kamieniarstwo Elminowski z Bełchatowa.

Zbiorowa mogiła nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego jest miejscem, które przypomina nam, że niezależnie od upływu czasu, szacunek wobec tych, którzy walczyli o naszą wolność, pozostaje niezmieniony. To także apel do każdego z nas, by pielęgnować tę pamięć i przekazywać ją kolejnym pokoleniom - informuje zduńskowolski magistrat