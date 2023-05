Mieszkańcy Zduńskiej Woli na spacerze w obronie Lasu Paprockiego ZDJĘCIA

Las Paprocki uważany jest za mieszkańców Zduńskiej Woli za płuca miasta. Stąd zaniepokojenie wycinką drzew. Przeciwko przetrzebianiu drzewostanu jest zduńskowolskie stowarzyszenie Zielona Wola. Stowarzyszenia organizuje różne przedsięwzięcia by przekonać Nadleśnictwo Kolumna do zaniechania przetrzebiania Lasu Paprockiego. Chcą ponadto, by przekształcić Las Paprocki, który pełni rolę lasu gospodarczego w las społeczny . Jedną z akcji był spacer zduńskowolan po Lesie Paprockim w obronie drzew.

Na spacer w niedzielne popołudnie, 21 maja dotarł tłum zduńskowolan. Nie tylko przeszli po lesie ale także przynieśli przygotowane przez siebie plakaty. Plakaty zostały rozwieszone w lesie m.in. na tablicach informacyjnych.

To był prawdopodobnie największy spacer w historii naszego miasta

oceniają działacze Zielonej Woli.

Powiat się niepokoi

Sprawą wycinki drzew w Lesie Paprockim zaniepokoiły się władze powiatu zduńskowolskiego. Starosta zduńskowolski Hanna Iwaniuk wysłała do Nadleśnictwa Kolumna pismo, w którym pyta m.in. o to, czy onaczenie kolejnych drzew do wycięcia oznacza masową wycinkę lasu. Starosta prosi ponadto o przedstawienie planu zagospodarowania terenu po wycince. Wnioskuje także o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami i wyjaśnienie im kwestii związanych z wycinką drzew w Lesie Paprockim. Pismo można znaleźć w galerii zdjęć.