Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym 2023 będą w Zduńskiej Woli! ZDJĘCIA

Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym zostaną zorganizowane w Zduńskiej Woli już po raz drugi. O szczegółach wydarzenia poinformowali dzisiaj, 6 września w Zduńskiej Woli organizatorzy.

To będą już 15 mistrzostwa Polski. Ponownie postanowiliśmy zorganizować je w Zduńskiej Woli bo to przyjazne miejsce. Zeszłoroczna edycja okazała się sukcesem stąd decyzja by mistrzostwa zorganizować tu ponownie - podkreśla Marcel Jarosławski z zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”