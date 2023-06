Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym na zduńskowolskim basenie. Przyjechali zawodnicy z całej Polski

Województwo łódzkie jest po raz drugi organizatorem Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym. Pierwsza edycja odbyła się w Skierniewicach, druga zaś na nowoczesnym basenie w Zduńskiej Woli.

Najmłodsi zawodnicy mieli dziewięć lat. Musieli oni wykazać się doskonałą umiejętnością pływania, ale nie tylko, ponieważ jedną z konkurencji było holowanie fantomu w wodzie. Nie było to łatwe zadanie, ale pływacy poradzili sobie z nim doskonale. Podczas zawodów padły też rekordy.

- To wydarzenie o wysokiej randze. Nie udałoby się zorganizować mistrzostw gdyby nie zaangażowanie marszałka Grzegorza Schreibera. A to bardzo ważne zawody, które mają charakter prewencyjny - powiedział poseł Paweł Rychlik.

Dawid Mazurkiewicz z Urzędu Marszałkowskiego przyznaje, że oprócz aspektu edukacyjnego, zawody pełnią jeszcze jedną ważną rolę - dzieci uprawiają sport i nie siedzą przed komputerem. A w dzisiejszych czasach jest to niezwykle istotne.