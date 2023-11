Modernizacja dworca kolejowego w Zduńskiej Woli na finiszu ZDJĘCIA

Modernizacja dworca w Zduńskiej Woli to kolejny element wielkiej przebudowy polskiej kolei. Mieszkańcy i podróżni zyskają dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz większy komfort podróży. Mam nadzieję, że nowoczesny budynek o historycznym wyglądzie stanie się wizytówką miasta, co przełoży się na wzrost zainteresowania koleją – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Inwestycja realizowana przez PLK SA wspólnie z Miastem Zduńska Wola i Samorządem Województwa Łódzkiego jest zintegrowana z nowoczesną stacją kolejową zmodernizowaną w ramach przebudowy trasy do Łodzi Kaliskiej. Lepsze podróże również do Sieradza zapewni wygodne dojście z odnowionego dworca do tunelu pod peronami – podkreśla Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Remont budynku dworca w Zduńskiej Woli

Modernizacja budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli to inwestycja prowadzona wspólnie przez kolej i miasto Zduńska Wola. To część wartego ponad 50 milionów złotych projektu, który zakłada również inwestycje w Strykowie, Głownie i Pabianicach pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” o całkowitej wartości ok. 50 mln zł netto. Zadanie jest współfinansowane w 85 proc. ze unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Remont budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli kosztuje blisko 4,5 mln zł, z czego ponad 3,8 mln zł stanowi dofinansowanie.

Po modernizacji dworzec stanie się bardziej funkcjonalny. Zapewni to nowy układ kas biletowych oraz połączenie poczekalni z częścią komercyjną. Łączenie podróży koleją i innymi środkami transportu zapewni budowa stanowisk dla autobusów, miejsca parkingowe oraz stojaki dla rowerów. Powstanie zadaszenie na trasie do przejścia podziemnego, nowe jezdnie i chodniki. Prace nie wpływają na dostęp podróżnych do pociągów.