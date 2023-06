Można już zgłaszać pomysły do Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

To już dziesiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli. Do podziału na zadania zduńskowolan będzie więcej funduszy niż w poprzednich edycjach. Do rozdysponowania będzie 1mln 250 tys. zł, z czego 1,1 mln. zł przeznaczone będzie na inwestycje, a 150 tys. zł na wydarzenia.

Zgłoś swój projekt do zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego i miej wpływ na zmiany w naszym mieście - apeluje Urząd Miasta Zduńska Wola.