Nowy blok przy Juliusza w Zduńskiej Woli w finale prestiżowego ogólnopolskiego konkursu ZDJĘCIA

Co zdecydowało, że akurat ten blok został wytypowany do udziału w tym prestiżowym konkursie? Kapituła konkursu informuje, że jego energooszczędność. Chodzi o to, że blok wyposażony jest w ekologiczne źródła ciepła i energii elektrycznej. Na jego dachu zamontowane są panele fotowoltaiczne, a do ogrzewania wykorzystywana będzie pompa ciepła, która ogrzeje wspólna przestrzeń budynku i wodę.

Blok przy ul.Juliusza w Zduńskiej Woli

Blok przy Juliusza 5-9 mieści 38 mieszkań od jednopokojowych do czteropokojowych o powierzchni od 33 do 90 mkw. Dwa mieszkania są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym trzykondygnacyjnym bloku w kształcie zbliżonym do litery U przewidziano 5 lokali usługowych. Do mieszkań prowadzą trzy niezależne klatki schodowe, każda wyposażona w windę. Od strony dziedzińca zaprojektowano zieleń, 14 miejsc parkingowych i 4 garaże.

Blok przy ul. Juliusza to inwestycja miejskiej spółki TBS Złotnicki. Sfinansowany został z miejskich pieniędzy i kredytu inwestycyjnego. Budowa tego najnowocześniejszego budynku w mieście trwała od lutego 2021 r. i kosztowała ponad 14 mln zł.