Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli ma 145 lat. Przypominamy jej historię ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli powołana została w 1878 roku. Pierwszy zarząd tworzyły trzy osoby:

Wilhelm Caspari - prezes rady oraz naczelnik

German Fischer - pomocnik naczelnika

Józef Hille - skarbnik.

W latach 1882 – 1889 straż liczyła 147 członków czynnych. Grupę tę stanowili lekarz, aptekarz, 18 właścicieli domów, 6 kupców, 101 tkaczy, 20 innych rzemieślników. Źródła historyczne uwzględniają także podział pod względem wyznaniowym: 88 katolików, 56 ewangelików, 3 żydów. Warto przypomnieć, że Zduńska Wola była w tym czasie miastem wielonarodowościowym, w którym większość stanowiła ludność pochodzenia niemieckiego i żydowskiego. Polacy byli w mniejszości. Podobnie było w szeregach straży ogniowej.

Jednostka cały czas się rozwijała. W 1884 roku wszystkich członków czynnych podzielono na 5 oddziałów stosownie do posiadanych 5 sikawek: łaski, szadkowski, kościelny, sieradzki, środkowy.

W 1904 roku podjęto inicjatywę budowy gmachu siedziby. Działkę przekazał strażacki działacz August Arlet. Budowa miała kosztować 17 tys. rubli. Budynek przy obecnej u. Dąbrowskiego został ukończony w roku 1909.

W 1905 r. powstała strażacka orkiestra dęta.

W 1928 roku, po pół wieku działalności jednostki w straży działały już kino i telefon. Kupiono samochód tzw. pogotowie strażackie i motopompę. Rok 1934 przyniósł założenie pierwszej Żeńskiej Drużyny Służby Pomocniczej, którą dowodziła dh Leokadia Ejchblatowa.

Do czasu wybuchu II wojny światowej Ochotnicza Straż Pożarna była nie tylko formacją pożarniczą. ale prowadziła też działalność kulturalną i społeczną. W okresie międzywojennym w strażnicy było kino, powstał też chór. Działał też Hufiec Wojskowy. W strażnicy organizowane były wydarzenia kulturalne typu koncerty, zabawy taneczne, a nawet mecze bokserskie. Druhowie uczestniczyli we wszystkich ważnych wydarzeniach, także kościelnych w Zduńskiej Woli .Działalność jednostki przerwała II wojna światowa. Niemiecki okupant rozwiązał straż 5 września 1939 roku. Jednostkę reaktywowano 18 lutego 1945 roku, niespełna miesiąc po wyzwoleniu Zduńskiej Woli.

Zduńskowolska OSP była kolebką zawodowej straży pożarnej w naszym mieście. W 1952 roku przy istniejącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli powołano „Pogotowie zawodowe” na bazie którego powstała w 1957 r. Zawodowa Straż Pożarna. Siedzibą Zawodowej Straży Pożarnej były do 1971 r. pomieszczenia OSP w Zduńskiej Woli przy ulicy Dąbrowskiego 4.