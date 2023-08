Pielgrzymka zduńskowolska 2023 wyrusza już jutro, 22 sierpnia. Można się zapisać jeszcze dzisiaj ZDJĘCIA

Do udziału w 33 Pieszej Pielgrzymce Zduńskowolskie można zapisać się jeszcze dzisiaj, 21 sierpnia w godzinach 10 - 12 i 16 - 18 w Auli Ośrodka Maksymiliana Kolbego przy ul. Kościelnej 20. Swój udział w pielgrzymce może zgłosić każdy chętny.

TUTAJ JEST REGULAMIN PIELGRZYMKI

To będzie już 33. Pielgrzymka Zduńskowolska. Przyświeca jej hasło " Wierzę w Kościół Chrystusowy". Pątnicy wyruszą na Jasną Górę tradycyjnie 22 sierpnia po uroczystej mszy w Bazylice Mniejszej, która rozpocznie się o godz. 7.

Tradycją zduńskowolskich pielgrzymek jest, że drogę do Częstochowy i z powrotem wierni pokonują pieszo. Po drodze będą nocowali w Woli Wiązowej i Wąsoszu. Do Częstochowy dotrzeć mają wieczorem 24 sierpnia. 25 i 26 sierpnia zduńskowolanie wezmą udział w uroczystościach na Jasnej Górze. W drogę powrotną wyruszą 27 sierpnia, a do Zduńskiej Woli powinni wrócić 29 sierpnia wieczorem.