Pierwsza tężnia solankowa powstała w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Tężnia w parku dzięki Budżetowi Obywatelskiemu

Tężnia solankowa w zduńskowolskim parku to jedno z zadań Budżetu Obywatelskiego na ten rok. Zduńskowolanie zdecydowali w głosowaniu, że chcą takiego urządzenia w centrum miasta. Projekt zdobył w głosowaniu 978 głosów i zajął pierwsze miejsce.

Pomysłodawcy tego zadania do BO uzasadniali m.in., że usytuowanie jej w samym centrum miasta, w otoczeniu zieleni zapewni poczucie komfortu, odpoczynku i regeneracji. Ich zdaniem tężnia zwiększy atrakcyjność otoczenia, zachęci więcej osób do odwiedzenia Parku Miejskiego, stanowić będzie miejsce międzypokoleniowej integracji.

Ma być miejscem, gdzie zduńskowolanie zażywać będą leczniczych inhalacji. Konstrukcja tężni powinna być zbudowana z drewna i obłożona gałęziami tarniny, po których będzie spływać solanka.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu w tym roku powstanie jeszcze pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli na ul. Fabrycznej O TYM TUTAJ

Więcej o Budżecie Obywatelskim 2023 TUTAJ