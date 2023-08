Piknik powiatowy w Zduńskiej Woli pełen smaków i atrakcji ZDJĘCIA

Kolorowo, pachnąco i wesoło jest dzisiaj, 15 sierpnia na terenie PMOS przy Dolnej w Zduńskiej Woli. Organizatorzy postarali się o różnorodne atrakcje, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników. Dzieci maja okazję bawić się przy animacjach oraz obejrzeć spektakl „Patrol zdrowy do działania gotowy”. Sporym powodzeniem cieszy się tor do skimboardingu, czyli płytki basen przeznaczony do wykonywania lizgów na tafli wody przy pomocy przystosowanej do tego deski.

Ważnym punktem pikniku jest Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. To okazja do zaprezentowania bogactwa kultury, tradycji i smaków regionu. Na odwiedzających czekają stoiska przygotowane przez koła z Czechów, Tymienic, Izabelowa, Annopola Starego, Woźnik, Holendrów, Branicy i Rembieszowa, Pratkowa, Ptaszkowic, Sikucina, Kładów-Dionizowa, Opiesina, Wólki Wojsławskiej, Zapolic oraz Zborowskich. KGW Zborowskie przy przygotowaniu stoiska współpracuje z Nadleśnictwem Kolumna realizując projekt "Dobre z lasu". Częstują m.in. dziczyzną oraz owocami lasu.

Na stoiskach można skosztować regionalnych potraw, które w unikalny sposób oddają charakterystyczny smak i aromat naszego regionu.

Są też akcje społeczne i zdrowotne. Można m.in. wesprzeć fundację Tak dla transplantacji oraz zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku kostnego.