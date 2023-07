Podsumowanie projektu „Etno warsztaty. Łowickie, sieradzkie, nasze zduńskowolskie”.

Dzieci miały szansę poznać ,,folklor w regionie”. Zwiedzono m.in., Szkolne Muzeum Regionalne przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Muzeum mieści się w dawnym pałacu Siemiątkowskich i posiada bogate zbiory kultury i sztuki ludowej regionu sieradzkiego oraz Izbę Regionalną w Zadzimiu. Dzieci zobaczyły obrazy, rzeźby, haftowane obrusy, wiklinowe wyroby oraz dekoracje florystyczne. Wszystkie przedmioty własnoręcznie wykonane przez mieszkańców Zadzimia.

Ostatnim punktem ,,folkloru w regionie” były warsztaty zielarskie z Moniką Woźniak „Ziołolecznictwo ludowe, czyli w czym mogą pomóc zioła”.

Buty tylko do kościoła

Podczas warsztatów przekazano sporo ciekawostek m.in. ile osób mieszkało w wiejskiej chacie, dlaczego buty zakładano tylko do kościoła, co na głowę zakładała panna młoda oraz w jaki sposób plisowano dawniej spódnice. O tym wszystkim w bardzo ciekawy sposób opowiadała Nena Stańczuk, etnolożka z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Podczas warsztatów terenowych obejrzano także stroje ludowe wsi łódzkiej oraz naczynia i narzędzia, jakich używano ponad sto lat temu. Dzieci usłyszały, co można było kupić na ówczesnym straganie. Wzięły również udział w warsztatach ,,Moda ludowa” i tworzyły własne projekty.

Miała baba koguta