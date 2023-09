Pogrzeb Michała Antoniaka w Szadku. Ratownika medycznego i druha OSP żegnały tłumy ZDJĘCIA, FILM

Jest nam trudno żegnać kolegę, którego życie, praca zawodowa oraz społeczna wniosły tak wiele do strażackiej braci i lokalnego społeczeństwa. Był człowiekiem z ogromnym doświadczeniem, którym chętnie się z nami dzielił i od którego mogliśmy się wiele nauczyć. Zawsze był gotowy, by działać i bezinteresownie pomagać. Gdy zawyje syrena niektórzy pomyślą o poszkodowanych, inni może westchną lub zmówią modlitwę. Był to człowiek dobry, uczynny oraz bardzo zaangażowany w sprawy ratownictwa powiatu zduńskowolskiego, gdzie pracował jako ratownik medyczny w Zduńskowolskim oraz Poddębickim szpitalu. W trakcie działań wielokrotnie przyczynił się do ratowania ludzkiego mienia, zdrowia, czy życia, czasami narażając nawet swoje. Pełen pomysłów służący swą radą o każdej porze dnia i nocy. Będzie nam brakowało Twojego niezwykłego zapału, energii, uśmiechu i profesjonalizmu. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach, myślach i modlitwach - tak wspominają zmarłego druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku