Pojazdy militarne w Boczkach koło Szadku czyli piknik Militaria w kulturze filmowej już za tydzień ZDJĘCIA

Każdy, kto dotrze 5 sierpnia popołudniu do podworskiego parku w Boczkach Starych będzie miał okazję uczestniczyć w interesującym i atrakcyjnym wydarzeniu. Od godz. 14 do godz. 17 potrwać ma tam piknik "Militaria w kulturze filmowej".

Będzie można obejrzeć sprzęt militarny wypożyczony z Muzeum Pojazdów Militarnych w Boczkach pana Jacka Kopczyńskiego. Będzie można nie tyko obejrzeć eksponaty ale także zobaczyć je w ruchu. Będzie też okazja do wysłuchania opowieści m.in. o tym, w jaki sposób militaria zagrały w filmach.

Przewidziano ponadto poczęstunek, w tym wojskową grochówkę.

Udział w pikniku jest bezpłatny

Piknik "Militaria w kulturze filmowej" organizuje Stowarzyszenie Ekobiesiada ze Zdunów. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z programu "Kulturalnie regionalnie" Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.

W galerii zdjęć prezentujemy eksponaty Muzeum Pojazdów Militarnych w Boczkach.