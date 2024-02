Połączenie fotografii i malarstwa, czyli nowa wystawa Oliwii Stęsickiej w Ratuszu w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Po trzech latach przerwy z nowymi dziełami do Kawiarni Literackiej zduńskowolskiego Ratusza wróciła Oliwia Stęsicka. Młoda artystka znana z niezwykłego talentu i głębokiej wrażliwości tym razem postanowiła połączyć dwie różne dziedziny sztuki: fotografię i malarstwo. W jej najnowszych dziełach fotografia i malarstwo splatają się w mistycznym tańcu barw, form i emocji, tworząc niepowtarzalne kompozycje.

Fotografia stanowi dla mnie powiew świeżości. Malarstwo jest dziedziną, w której czuję się komfortowo i lekko, dlatego postanowiłam zestawić ze sobą obie te dziedziny na jednej wystawie o konkretnej tematyce – „Miasto” – mówi Oliwia Stęsicka, uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli

Wernisaż tej niezwykłej wystawy zorganizowano wczoraj, 15 lutego. Była to nie tylko okazja do podziwiania prac Oliwii Stęsickiej, ale także do spotkania z samą artystką, która chętnie dzieliła się swoimi inspiracjami, historiami zza kulis twórczego procesu i refleksjami na temat sztuki i życia.