Pomóż 11-letniemu Ksaweremu. Zostań dawcą szpiku. Będą akcje w Zduńskiej Woli i pod Łaskiem ZDJĘCIA,FILMY

To będzie wyjątkowa okazja, która może uratować ludzkie życie. Zapraszamy Was serdecznie na wydarzenia DKMS, gdzie każdy z Was może stać się potencjalnym dawcą szpiku kostnego.

Mówi Mateusz Lis, koordynator ds.rekrutacji dawców fundacji DKMS:

[video]

[/video]

W Zduńskiej Woli będzie w najbliższym czasie kilka akcji fundacji DKMS, które zorganizowane są dla chorego na białaczkę 11-letniego Ksawerego. Najbliższa już w tę sobotę, 2 marca w Szkole Podstawowej nr 9, której chłopiec jest uczniem. O Ksawerym mówi wicedyrektor SP 9 Marcin Nawrocki:

[video]

[/video]

Do udziału w akcjach i zarejestrowanie się w bazie potencjalnych dawców szpiku zachęca m.in. prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora: