Przełajowe Biegi im. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

To już wieloletnia tradycja, że dniom św. Maksymiliana towarzyszą biegi. Zawsze licznie biorą w nich udział uczniowie zduńskowolskich szkół. Nie inaczej było dzisiaj, 9 października. W biegach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych 6, 9, 10, 11, 12 i 13 oraz I LO, II LO i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

Uczestnicy byli podzieleni na grupy wiekowe. Od tego uzależnione były długości biegów. Dziewczęta i chłopcy z roczników 2011 - 2013 i młodsi mieli do pokonania dystans 600 metrów. Taki sam dystans wyznaczono dla dziewcząt z roczników 2009-2010. Chłopcy z tego rocznika mieli do pokonania 1200 metrów. Także 1200 metrów mieli do pokonania zawodnicy z roczników2004-2008.

Dla najlepszych przewidziano medale, puchary i dyplomy.