Ptaszory przed Ratuszem i w Ratuszu w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Niezwykłą rzeźbę można podziwiać przed Ratuszem w Zduńskiej Woli. To Ptaszory, które zaprojektowała uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych Alicja Motylska, a wykonał ze stali nauczyciel rzeźby tej artystycznej szkoły Zbigniew Gąsiorowski.

Ptaszory mają się na stałe wpisać w krajobraz centrum miasta. Ta niezwykła rzeźba nie ma przesłania i jak podkreślają autorzy może wywoływać różne skojarzenia i refleksje u oglądających.

Rzeźbę uroczyście odsłonięto dzisiaj, w środę, 29 listopada.

To dobry początek na kolejne nasze inicjatywy i pomysły. Będziemy starali się integrować przez takie działania zbliżając społeczność miejską do czystej sztuki bez żadnego patosu i przesłania, w sensie oprócz przesłania artystycznego, które i tak skłania do refleksji - mówił podczas uroczystości Witold Rajczak, dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli.