Regionalne Forum Gospodarcze w Zduńskiej Woli. Transport i logistyka w roli głównej ZDJĘCIA

O znaczeniu transportu i logistyki dla rozwoju regionu mówił prof. SAN dr Michał Tumielewicz. Podkreślał, że atutami powiatu zduńskowolskiego są m.in. umiejscowienie na skrzyżowaniu szlaków kolejowych i drogowych północ – południe, a co z tego wynika rozwój centrów magazynowych i multimedialnych.

VII Regionalne Forum Gospodarcze rozpoczęło się w piątek, 6 października, w filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Karsznicach. Przyczynkiem do zorganizowani dyskusji były szanse rozwoju miasta i regionu w związku budową portu multimodalnego. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez powiat zduńskowolski przy udziale miasta Zduńska Wola nie bez powodu w Karsznicach - kolejarskim osiedlu Zduńskiej Woli. Właśnie tutaj przecinają się ruch kołowy i szynowy oraz powstaje terminal przeładunkowy budowany przez PKP Cargo Terminale.

Ważniejszą częścią pierwszego dnia forum był panel dyskusyjny na temat "Logistyka szansą rozwoju w teorii i praktyce". Dyskusję jako moderator poprowadził wicestarosta zduńskowolski Wojciech Rychlik. Panelistami byli prof. SAN dr Michał Tumielewicz, dr Radosław Wojtczak - prezes kopalni Ogorzelec oraz dyrektor projektu Terminala Multimodalnego w Karsznicach., członek zarządu powiatu zduńskowolskiego Tomasz Ziółkowski, Jarosław Wojdełko - kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji z Urzędu Miasta Radomsko oraz Wojciech Fraszka z firmy Aromex. Mówili m.in. o tym, czy powstanie terminalu przeładunkowego w Karsznicach stanie się impulsem do rozwoju gospodarczego i że przyciągnie inwestorów na około 150 ha terenów wokół.

Podczas forum zaprezentowała się firma Agromex, która w oparciu o terminal w Karsznicach i swoją bazę w pobliżu węzła S8, zamierza rozwijać sieć transportową do Rotterdamu i dalej do Wielkiej Brytanii.

O tym, że transport multimodalny i logistyka to przyszłość, od której nie da się uciec przekonywał natomiast dr Radosław Wojtczak, prezes kopalni Ogorzelec oraz dyrektor projektu Terminala Multimodalnego w Karsznicach. Podkreślał, że młodzież kształcąca się w kierunku logistyki będzie w przyszłości przebierać w ofertach pracy. Kolejny prelegent: Jarosław Wojdełko, kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji z Urzędu Miasta Radomsko omówił rozwój stref gospodarczych.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w małych i średnich miastach omówił wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk. Przekonywał, że to może być droga do przeprowadzania inwestycji, na które samorządy nie są w stanie same się porwać.

VII Regionalne Forum Gospodarcze zakończą jutro, 7 października wizyty studyjne w Strefie Gospodarczej Radomsko.