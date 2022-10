Śmiertelny wypadek na drodze z Bałucza do Łasku. Zginął motocyklista

Śmiertelny wypadek w gminie Łask

Na drodze wojewódzkiej 473 w Woli Stryjewskiej doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął 34-letni motocyklista. Policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora okoliczności wypadku, do którego doszło 8 października 2022 około godziny 13.45.

Jak informuje policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że 34-letni kierujący motocyklem suzuki jechał z większa grupą z miejscowości Bałucz do Łasku. Przemieszczał się drogą wojewódzką, która jest remontowana w związku z czym obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Motocyklista niespodziewanie utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu gdzie spadł z pojazdu. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Policjanci na miejscu przeprowadzili oględziny i ustalili świadków. Przyczyny wypadku wyjaśni śledztwo.