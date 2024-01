Spacer po Zduńskiej Woli w ostatni dzień 2023 roku ZDJĘCIA

Zapraszamy na spacer po Zduńskiej Woli w ostatni dzień minionego już 2023 roku.

W sylwestrowe popołudnie i wieczór Zduńska Wola była raczej wyludniona. Wprawdzie wieczorem można było spotkać sznury samochodów wiozących mieszkańców najprawdopodobniej na zabawy sylwestrowe oraz zobaczyć fajerwerki i usłyszeć wystrzały petard, jednak ludzi na ulicach było niewielu.

Pogoda w ostatni dzień 2023 roku była raczej wiosenna: temperatura ok. godz. 16 sięgała 10 st. C, a po godz. 22 - 5 st. C. Podobna aura ma się według zapowiedzi synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymać przez kilka najbliższych dni, do piątku, 5 stycznia, choć podobnie jak dzisiaj, 1 stycznia, może być deszczowo.

W galerii zdjęć uwiecznione zostały popołudniowe i wieczorne obrazki, w tym ostatniego w 2023 roku zachodu słońca. W galerii prezentujemy zdjęcia wykonane między godzinami 15.30 a 22.30 na ulicach centrum miasta, na terenie Parku Miejskiego oraz na części osiedla Południe.

Zrezygnowaliśmy jednak z bardziej drastycznych obrazów: martwych ptaków, które zginęły prawdopodobnie przez wystrzały petard i można je było zobaczyć leżące na chodnikach i trawnikach...