Spotkanie absolwentów w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILM

Zjazd absolwentów I LO sprzed 50 i 25 lat

Absolwenci otrzymali uroczyście potwierdzenia matur z 1971, 1973 oraz 1998 roku.

Dla starszych kolegów część artystyczną przygotowali obecni uczniowie ogólniaka.

Zjazd absolwentów zorganizowany został w sobotę, 21 października w murach I LO przy ul. Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli. Była to okazja do spotkania dawnych szkolnych kolegów oraz nauczycieli, a także do tego, by znowu zasiąść w szkolnych ławkach.