Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Motocykliści Zduńska Wola ZDJĘCIA

Wigilijne spotkanie zorganizowali działacze stowarzyszenia Motocykliści Zduńska Wola w sali bankietowej U Gąski. Przy wspólnym stole zasiedli motocykliści, ich żony oraz sympatycy stowarzyszenia i zaproszeni goście wśród których był wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk.

Motocykliści takie wigilijne spotkania organizują już od kilku lat:

Kilka lat temu, na jednym z czwartkowych spotkań nasz najstarszy biker, Marian Spiewak (since 1945!) rzucił: "zróbmy sobie Wigilię". I tak się stało - każdego roku czujemy, że warto spotkać się na prawdziwie naszej Wigilii, takiej z opłatkiem, kolędami, karpiem i zaproszonymi gośćmi. I zawsze zostawiamy symboliczne wolne miejsce dla zbłąkanego wędrowca lub kogoś, kto chciałby po prostu do nas dołączyć. Tak było też i w tym roku. Wspólnie bawiliśmy się i wspominaliśmy miniony rok, nie tylko my, członkowie Stowarzyszenia ale również nasze "drugie połówki", bez których nasza aktywność nie miałaby miejsca. Miło nam było bardzo gościć wiceprezydenta miasta Zduńska Wola Pana Pawła Szewczyka. Ta obecność utwierdza nas w przekonaniu, że cel naszych działań jest dostrzegany i wart naszego wysiłku - napisali na portalu społecznościowym Motocykliści Zduńska Wola.