Stary cmentarz przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli na tydzień przed Wszystkimi Świętymi ZDJĘCIA

Koszt porządkowania grobu zależy od jego wielkości oraz od zakresu prac. Tzw. pakiet podstawowy, czyli uporządkowanie grobu i terenu wokół to koszt od 50 do 100 zł. Za umycie nagrobka doliczane jest od 30 do 50 zł. Cena ustalana jest indywidualnie. Jest też możliwość umówienia się na stałe. Wówczas ustalana jest płatność miesięczna. Ta zależy od tego, jak często dany grób trzeba porządkować. Taki miesięczny pakiet to koszt od 100 do 200 zł.