Straż miejska w Zduńskiej Woli podsumowała półroczną działaności

Straż Miejska w Zduńskiej Woli podsumowała pierwsze półrocze swojej działalności. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. odnotowano 897 zgłoszeń od mieszkańców. Strażnicy nałożyli 121 mandatów karnych, 438 wezwań zakończyło się pouczeniem, ale 29 spraw skierowano do sądu. W jednym przypadku złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Najwięcej spraw, z jakimi mają do czynienia strażnicy to wykroczenia. Strażnikom udaje się sporo z nich wykryć, dzięki miejskiemu monitoringowi. W ciągu pół roku podjęto 114 interwencji na podstawie obserwacji obrazu z kamer. Obsługa monitoringu zauważyła osoby popełniające wykroczenia bądź przestępstwa. 81 przypadków dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 12 zakłócenia porządku lub dewastacji mienia. Mandatami ukarano 35 osób, pouczono 116, a w 10 sprawach skierowano wniosek do sądu. W ciągu pół roku 58 razy nagranie z monitoringu zostały przekazane na potrzeby policji, sądu i prokuratury.