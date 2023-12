Świąteczny bieg charytatywny w Zduńskiej Woli 2023 dla Julii już jutro, 10 grudnia ZDJĘCIA, PLAKAT Jolanta Jeziorska

Chorą na nieznaną w Polsce chorobę Marshall Smitha zduńskowolankę można wesprzeć 10 grudnia biorąc udział w biegu, marszu nordic walking lub kupując coś na Jarmarku Bożonarodzeniowym. zdunskawola.naszemiasto Zobacz galerię (5 zdjęć)

Świąteczny bieg charytatywny w Zduńskiej Woli, to tradycyjne wydarzenia, które co roku w grudniu organizowany jest na potrzeby innego dziecka. Sportowym zmaganiom towarzyszy kiermasz świąteczny. Organizują go Stowarzyszenie Biegam Bo Lubię oraz II LO w Zduńskiej Woli. Wydarzenie już jutro, w niedzielę, 10 grudnia.